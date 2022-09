Montagem Pesquisa mostrou o desempenho dos candidatos à Presidência

A pesquisa Datafolha revela o percentual de eleitores que escolhem no primeiro turno outro nome que não os de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) que cresceu de 10% para 17%.

Lula perdeu seis pontos percentuais (43% para 37% das intenções de voto) na região Sul do país, que concentra 22,6 milhões de eleitores, , enquanto Bolsonaro teve variação negativa de quatro pontos no primeiro turno (de 39% para 35%). A oscilação do atual presidente se deu dentro da margem de erro específica para a região, que é de cinco pontos para mais ou menos.

Os dois principais candidatos que desafiam a liderança de Lula e Bolsonaro, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a senadora Simone Tebet (MDB), cresceram juntos nove pontos percentuais entre os eleitores sulistas. Melhor para a emedebista, que passou de 1% para 7% das intenções de voto na região. Ciro oscilou de 7% para 10% em duas semanas.

O avanço da terceira via no primeiro turno não muda o cenário para eventual disputa só entre Lula e Bolsonaro nessa região do país. Lula tinha 47% das intenções de voto na simulação feita pelo Datafolha entre 16 e 18 de agosto, e agora aparece com 48%. Bolsonaro oscilou de 45% para 43%.

A distância entre o ex-presidente e o candidato à reeleição encurtou no Sudeste, região mais populosa do país e que concentra quatro em cada dez pessoas aptas a votar em outubro. Lula era a escolha de 44% dos eleitores da região há duas semanas, e agora pontua 41%. Bolsonaro passou de 32% para 35% das intenções de voto.

No Norte do país, onde Lula fez atos de campanha nesta semana, aconteceu o oposto. O petista estava dois pontos percentuais atrás de Bolsonaro na região, e agora aparece três pontos à frente (42% a 39%). Ciro e Tebet tiveram oscilação positiva de dois pontos percentuais cada.



Lula também viu seu desempenho melhorar na disputa com Bolsonaro no Centro-Oeste. O percentual de votos no petista no primeiro turno variou três pontos para cima, enquanto o total de eleitores de Bolsonaro oscilou cinco pontos para baixo. Os dois candidatos empatam tecnicamente na região, com 39% para Lula e 37% para Bolsonaro.

A maior vantagem regional do petista é no Nordeste, onde 58% declaram voto no ex-presidente no primeiro turno. Nenhum candidato teve oscilação superior a um ponto percentual nas últimas duas semanas na região. Ciro Gomes, que no debate presidencial realizado no domingo exaltou mais de uma vez seu legado como ex-governador do Ceará, oscilou de 8% para 9% das intenções de voto dos nordestinos.

A pesquisa do Datafolha foi contratada pela TV Globo e pelo jornal “Folha de S.Paulo”. Foram entrevistados 5.734 eleitores presencialmente entre 30 de agosto e 1° de setembro. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-00433/2022.

A margem de erro geral do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%. A margem de erro estimada para cada região são as seguintes: dois pontos para o Sudeste, quatro pontos para o Nordeste, cinco pontos para o Sul, e sete pontos para Norte e Centro-Oeste

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.