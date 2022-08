Reprodução/Twitter @deolhonofront Enchentes no Paquistão não param de castigar população desde a semana passada.

Agravado por grandes inundações, paquistaneses que vivem na região sulista do País está se preparando para enfrentar neste domingo (28) novas enchentes.

De acordo com autoridades de segurança locais, com o aumento dos leitos dos rios em consequência das chuvas de monção, até agora, mais de mil mortes já foram confirmadas , desde junho, 119 nas últimas 24 horas.

Conforme alerta da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres , novas torrentes de água devem atingir a província meridional nos próximos dias, o que agravará a situação de milhões de pessoas já afetadas pelas inundações.

O nível do rio Indo, que cruza a província de Sindh, no Sul do país, não para de subir, alimentado por dezenas de riachos e torrentes afetados pelas fortes chuvas e o derretimento das geleiras.

Para tentar amenizar o fluxo de mais de 600 mil metros cúbicos por segundo de água, comportas de uma grande represa foram abertas, segundo um funcionário da barragem.

Só neste ano, segundo o governo local, mais de 33 milhões de pessoas foram castigadas pelas chuvas no país, e quase um milhão de casas foram afetadas. O dilúvio também já destruiu mais de 800 mil hectares de plantações , 3.451 quilômetros de estradas e 149 pontes.

Com isso, no sul da província do Paquistão, dezenas de milhares de moradores de zonas rurais buscaram refúgio em locais mais altos como estradas elevadas ou nos trilhos de ferrovias e, nas regiões próximas de Sukkur, barracas foram montadas para abrigas as vítimas que não param de crescer.

Na última sexta-feira (26), o governo decretou estado de emergência e mobilizou o Exército para enfrentar a "catástrofe de magnitude inédita”.