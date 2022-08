Reprodução: TV Globo - 25/08/2022 Lula no Jornal Nacional

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheceu erros na Petrobrás e confirmou a existência de casos de corrupção na petroleira durante seus mantatos como presidente em sabatina do Jornal Nacional na Rede Globo.

“Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram”, disse aos jornalistas Willian Bonner e Renata Vasconcellos.

O petista foi o terceiro candidato ao Palácio do Planalto nessas eleições a ser sabatinado no programa e não perdeu a oportunidade para criticar a condução dos trabalhos da Operação Lava Jato na investigação de crimes cometidos na empresa.

“Se alguém comete um erro, investiga-se, apura, julga, condena ou absolve, e vai resolvendo o problema. O que foi o equívoco da Lava Jato? [... ]A Lava Jato ultrapassou o limite da investigação e entrou no limite da política, e o objetivo era tentar condenar o Lula”

Lula também acusou os investigadores da operação de criarem um número de 4,4 milhões de desempregados e retirar R$ 270 bilhões em investimentos. De acordo com o presidenciável, a operação deu um prejuízo ao Brasil de 58 bilhões de dólares.

“Quase jogou o nome do Ministério Público na lama”, afirma.

