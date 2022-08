Ansa Russia pode se usar do fato de que dia 24 é data comemorativa na Ucrânia

Após Volodymyr Zelensky — presidente da Ucrânia — alertar para possíveis ações militares russas, com a chegada da festa pela independência ucraniana do dia 24, autoridades da capital decidiram vetar aglomerações públicas entre 22 e 25 de agosto. Além de ser data de celebração, completará seis meses desde o primeiro dia da guerra.

"A Rússia pode tentar fazer algo particularmente nojento, particularmente cruel", disse Zelensky em um discurso no último sábado (20). "Um dos objetivos do inimigo é nos humilhar, mas temos de ser fortes o bastante para resistir a todas as provocações", acrescenta.

Já o governo da província de Kharkiv vai impor um toque de recolher na cidade, que é a segunda mais populosa do país, entre a noite de 23 de agosto e a manhã do dia 25. Faz alguns meses que Kiev não é o centro dos ataques, depois de ter dado o lugar à Kharkiv. "A Rússia é um Estado arcaico que liga suas ações a certas datas, é um tipo de obsessão", disse Mikhailo Podolyak, principal conselheiro de Zelensky.