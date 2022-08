Reprodução/YouTube - 18.08.2022 Veja mais detalhes sobre o que está por trás dessa nova estratégia eleitoral

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) recebeu hoje (20) uma solicitação da campanha de Lula à presidência pelo PT para que todas as redes sociais do candidato sejam direcionadas ao público evangélico. Ao todo, 10 advogados que trabalham para Lula subscreveram a petição, contemplando plataformas como Tik Tok, Kwai, Twitter, Instagram e Facebook.

Uma página na internet também denominada Restitui Brasil traz material de campanha de Lula direcionado a evangélicos. "O Evangelho de Jesus é o Evangelho da vida em abundância. Não queremos um Brasil armado! O Brasil já foi uma das maiores nações do mundo, é tempo de restituição", diz um dos textos.

Vários dos perfis informados ao TSE são formados pela expressão "evangélicos com Lula". A página tem área para cadastro do internauta, também com questionamento, de preenchimento opcional, de qual igreja ele pertence.

Ela traz também citações bíblicas e material para desmentir ataques de cunho religioso contra Lula: "Pois muitos virão em meu nome, dizendo: ‘Eu sou o Messias!’ e enganarão a muitos", diz um dos trechos. Em outro: "Será que o Lula é mesmo o verdadeiro inimigo do Povo de Deus?".