O atual prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) tem pouca influência no apoio à candidatura de Rodrigo Neves (PDT) ao governo do Estado.

Segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) apenas 10% dos eleitores do Rio de Janeiro consideram “muito importante” o apoio do prefeito da capital na escolha de um candidato ao governo.

O candidato Rodrigo Neves (PDT) tem hoje 6% das intenções de voto no estado, em uma chapa com o vice o ex-presidente da OAB Felipe Santa Cruz, através de acordo costurado pelo prefeito carioca.

Na pesquisa, a maioria (54%) diz que o prefeito Eduardo Paes (PSD) não muda em nada sua decisão de voto como cabo eleitoral. Neves está abaixo de Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB).

O levantamento da Quaest mostra que na disputa pelo Palácio Guanabara, Paes influencia bem menos que Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que apoia Freixo, e Jair Bolsonaro (PL), apoiador de Castro.

No caso da comparação, os eleitores do Rio (25%) acham muito importante a posição do petista sobre em qual candidato votar. O mesmo percentual (25%) afirma também a importância do apoio de Bolsonaro na escolha ao governo do Rio.

Perfil do novo governador do Rio

- 32% querem um candidato mais ligado a Bolsonaro

- 30% querem alguém que seja próximo de Lula

- 34% querem um gestor sem ligação com nenhum dos dois presidenciáveis

[A pesquisa ouviu 1500 eleitores no Rio de Janeiro em entrevistas presenciais feitas no período de 12 a 15 de agosto. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-07554/2022 e BR-08389/2022 .]

