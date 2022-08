Tereza Sobreira / Wikimedia Commons - 21.02.2014 Forças Armadas

O apoio da população à presença de membros das Forças Armadas no governo e na política teve uma queda de 5 pontos percentuais num período de 4 meses. É o que diz os resultados da última pesquisa PoderData realizada de 14 a 16 de agosto de 2022 e divulgada nesta quinta-feira.

No cenário atual do país, um total de 38% afirmam considerar algo positivo a presença de militares na política. Ainda em Abril, esse percentual era de 43%.

Quase metade da população (47%) acredita que a atuação de militares na gestão do governo é “ruim para o Brasil”. Esses pontos percentuais apresentam variação de 3 pontos para cima em 4 meses. Apenas 3% dos entrevistados responderam que isso não afeta o Brasil, enquanto que 11% não souberam responder à questão.

A menos de 1 mês do 7 de Setembro, os dados mostram uma imagem em declínio da atual gestão Bolsonaro (PL), que apostou fortemente na presença de militares em seu governo.

A pesquisa do PoderData foi realizada com recursos próprios da empresa do grupo Poder360 Jornalismo. Segundo os dados, mulheres (51%) avaliam negativamente da presença militar na gestão do país. Entre os idosos de 60 anos ou mais o percentual é de (55%). A população que vive no Sul do Brasil (52%) e os com renda mensal de até 2 salários mínimos (52%).

Os homens (44%) têm percepção positiva da atuação dos integrantes das Forças Armadas: Adultos de 25 a 44 anos (43%). Os entrevistados com renda familiar maior que 2 salários mínimos (44%).

Os entrevistados que aprovam o governo Bolsonaro são massivamente favor da participação de militares na política com 76%. No grupo que não apoiam Bolsonaro, a taxa de aprovação dos militares na política é de 13%.

PoderData: Os dados da pesquisa foram coletados de 14 a 16 de agosto de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3.500 entrevistas em 331 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. O registro no TSE é BR-02548/2022.

