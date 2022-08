MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL PoderData: 56% desaprovam governo de Jair Bolsonaro

O governo de Jair Bolsonaro (PL) é desaprovado por 56% do eleitorado brasileiro, de acordo pesquisa PoderData realizada de 14 a 16 de agosto. Além disso, 40% aprovam a gestão do atual presidente.

De acordo com a pesquisa, a aprovação do governo é ligeiramente mais favorável entre os beneficiários do Auxílio Brasil: 45% aprovam e 51% desaprovam.

Veja em quais grupos Bolsonaro tem mais dificuldade:

sexo – só 34% das mulheres aprovam o governo; entre homens, a taxa sobe para 46%

idade – aprovação é mais alta entre os adultos de 25 a 44 anos (47%)

região – moradores do Nordeste (61%) são os que mais desaprovam a gestão Bolsonaro

renda – desaprovação é de 61% entre os que têm renda familiar de até 2 salários mínimos

Os dados foram coletados de 14 a 16 de agosto de 2022, por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram 3,5 mil entrevistas em 331 municípios nas 27 unidades da Federação. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O registro no TSE é BR-02548/2022.

