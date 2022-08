Reprodução Instagram / 18.08.2022 Ana Luiza, Codevasf, dona da Imperiogn - empresa suspeita de superfaturamento de contrato

Um contrato de R$ 61,7 milhões para a compra de tratores coloca mais um capítulo nas denúncias envolvendo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

De acordo com reportagem do jornal O GLOBO, a empresa 'Imperiogn Comércio de Máquinas Equipamentos e Serviços' está registrada em nome de Ana Luiza Cassiano Batista, de 21 anos e foi fundada há apenas dois anos.

A Controladoria-geral da União (CGU) identificou risco de superfaturamento de R$ 11,8 milhões no negócio firmado pela estatal. O GLOBO apurou um perfil do LinkedIn em que 'Ana Luiza se apresenta como vendedora de calçados numa loja da capital goiana'.

A reportagem informa que conversou com a mãe de Ana Luiza, Andrea Cassiano Batista. Ela afirmou que 'a filha não tem empresa registrada em seu nome e que ela trabalha como diarista em Goiânia'.

O GLOBO informa que entrou em contato Ana Luiza que direcionou a entrevista à Vanderson de Souza, gerente comercial e único funcionário da empresa. Souza confirmou qeu Ana Luiza é a dona da Imperiogn.

A Codevasf negou ao jornal que 'haja irregularidades no negócio'.

"A estatal afirmou que ainda não fez pagamentos à empresa, mas informou que já empenhou (reservou para pagamento) R$ 13,7 milhões", diz o texto.

A Controladoria-geral da União teria identificado possível 'riscos de superfaturamento no contrato, assinado em março deste ano para o fornecimento de 325 tratores'.

A CGU afirma na reportagem que "os valores usados pela Codevasf como referência para a aquisição dos veículos foram exorbitantes em relação ao Painel de Preços do governo".

"O preço estipulado pela Imperiogn é de R$ 190 mil por trator, embora a própria Codevasf comprasse o mesmo tipo de equipamento por valores que variavam de R$ 93 mil a R$ 115 mil na época da licitação, aponta a CGU", explica a matéria.

A jovem empresa 'Imperiogn'

O GLOBO revela que a Imperiogn participou de 49 licitações do governo federal e firmou contratos com diferentes braços do poder público: Os ministérios da Defesa, Saúde, Educação e do Desenvolvimento Regional, ao qual a Codevasf é vinculada.

Apesar de pouco tempo de existência a empresa teria recebido R$ 6,9 milhões em contratos com o órgãos do governo.

A apuração dos repórteres Natália Portinari e Patrik Camporez revela que 'a Controladoria-geral da União identificou riscos de superfaturamento no contrato assinado em março deste ano para o fornecimento de 325 tratores'.

De acordo com a CGU, os valores usados pela Codevasf como referência para a aquisição dos veículos foram "exorbitantes".

A CGU aponta que preço estipulado pela Imperiogn por trator é de R$ 190 mil , ainda que a própria Codevasf comprasse o mesmo. equipamento por valores que variavam de R$ 93 mil a R$ 115 mil na época da licitação. Vanderson de Souza, o gerente comercial da Imperiogn, disse que o preço está abaixo do valor de mercado e que "a empresa teria dificuldade de fornecer os tratores pelos valores previstos no contrato assinado com a Codevasf, devido à inflação", conta a matéria.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.