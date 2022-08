Pablo Jacob / Agência O Globo - 15.06.2022 O ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto e o presidente Jair Bolsonaro (PL)

O governo federal turbinou o salário de militares e autoridades enquanto o mundo enfrentava a crise sanitária e econômica causada pelo vírus da covid-19 em 2020.

Uma reportagem do jornal O Estado de S.Paulo desta quinta-feira (11) revela que o candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro (PL), general Walter Braga Netto, 'recebeu R$ 926 mil em dois meses de 2020, no auge da pandemia'.

Em um único mês de férias foram pagos R$ 120 mil de salário ao militar Braga Netto. A reportagem revela também que outros militares do governo tiveram 'turbinadas' em seus ordenados naquele ano. 'Estão na lista o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, e o ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque', diz o texto.

Os dados foram levantados pelo portal da Trânsparência e mostram que os benefícios pagos pelo governo 'levaram oficiais e pensionistas a ganhar até R$ 1 milhão na folha de pagamento em um único mês'.

O teto salarial do Brasil limita ordenados em até R$ 39,3 mil por mês no serviço público. Braga Netto, que recebe R$ 31 mil como general da reserva do Exército, teve depósitos que somados chegam R$ 926 mil nos meses de março e junho de 2020.

O almirante da Marinha, Bento Albuquerque, foi contemplado com R$ 1 milhão em ganhos brutos somados nos meses de maio e junho. Já Luiz Eduardo Ramos recebeu um montante de R$ 731,9 mil em julho, agosto e setembro de 2020, também somados, diz a matéria. O texto desta que Ramos, à epoca, comandava a Secretaria de Governo e hoje é 'chefe da Secretaria-Geral e um dos ministros mais próximos a Bolsonaro'.

O texto explica que a folha de pagamento aumentou para oficiais foram para a reserva porque o governo 'patrocinou uma mudança que aumentou a indenização paga quando os militares saem do serviço ativo'. O levantamento foi realizado pelo deputado Elias Vaz (PSB-GO),que disse 'cobrar explicações do Ministério da Defesa'.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.