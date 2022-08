Isac Nóbrega/PR - 04.07.2022 Michelle e Bolsonaro

Considerada pela campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) como um trunfo para atrair os eleitorados feminino e evangélico, a primeira-dama Michelle Bolsonaro participou com o marido de um culto na manhã deste domingo em Belo Horizonte. A cerimônia foi realizada na Igreja Batista da Lagoinha.

A primeira-dama fez um discurso em tom eleitoral e disse que o "Brasil vive uma guerra do bem contra o mal" e que o momento atual "é muito difícil".

"É um momento difícil. Não tem sido fácil. É uma briga. É uma guerra do bem contra o mal. Creio que vamos vencer, porque Jesus está louvando nosso caminho. As promessas do senhor vão se cumprir em nossa missão", disse.

Bolsonaro chegou neste domingo à capital mineira para participar do evento religioso de comemoração dos 50 anos de ministério do pastor Márcio Valadão, que lidera a Igreja Batista da Lagoinha.

Durante sua breve declaração, Bolsonaro disse acupar "o cargo de presidente como missão de Deus. "Muito obrigado a todos, sabemos o que está em jogo, sabemos o que queremos para o país e não podemos deixar de orar para saber o que é bom ou não é", afirmou.

O Sudeste é um dos principais alvos da campanha neste momento, por abrigar os três maiores colégios eleitorais do país - Rio de Janeiro, Minas e São Paulo - que reúnem 42% dos brasileiros votantes.

Pesquisa Datafolha divulgada no final do mês de julho mostra que Bolsonaro tem 28% das intenções de voto na região, enquanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), seu principal adversário na corrida pelo Palácio do Planalto, concentra 43% das intenções de voto.

