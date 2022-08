Divulgação/ Exército Italiano Bomba encontrada no rio da Itália, pelo exército. Artefato tinha fabricação nos Estados Unidos

Com as ondas de calor na Europa, as temperaturas chegaram a patamares recordes. Com isso e com a redução dos volumes de chuvas, o rio Pó, na Itália, atingiu níveis de água tão baixos, que uma bomba da Segunda Guerra Mundial apareceu. É a pior seca em 70 anos na região.

O exército já realizou o desarmamento e explodiu o artefato de forma controlada. A bomba estava na vila Borgo Vigilio, no norte, perto da cidade de Mântua, e tinha 450 kg.

Cerca de 3.000 pessoas morando nas redondezas foram retiradas, conforme o exército. O espaço aéreo da região também foi fechado. A navegação ao longo daquele trecho do rio e o tráfego na linha ferroviária e na estrada estatal, por sua vez, foram interrompidos.

Divulgação/ Exército Italiano Momento de sua detonação na pedreira

"Em um primeiro momento, alguns dos habitantes disseram que não se moveriam, mas nos últimos dias, acho que convencemos todo mundo", disse o prefeito de Borgo Virgilio , Francesco Aporti. Caso os populares se recusassem a sair, as operações seriam paralisadas.

Engenheiros anti-bombas do exército removeram o fusível do dispositivo. Fabricado pelos EUA, continha 240 kg de explosivos , pelo que foi observado. Na sequência, a polícia escoltou os militares até uma pedreira na cidade de Medole, a cerca de 45 km de distância. Foi neutralizada lá mesmo.