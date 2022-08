Mídia NINJA / Flickr - 29.11.2016 A dois meses da eleição, Lula repete mesmo desempenho de 2006

O ex-presidente Lula usou as redes sociais hoje (05) para provocar seu rival na disputa ao cargo ao Planalto este ano. Referindo-se ao atual presidente Jair Bolsonaro, o pré-candidato à presidência da República responsabilizou Bolsonaro pelas mortes causadas pela Covid-9 por sua administração 'criminosa' da pandemia.

Lula no Twitter:

O atual presidente lidou com a pandemia de forma criminosa, e é responsável direto por centenas de milhares das mais de 678 mil mortes pela covid. Abriu as portas para lobistas que tentaram vender vacinas superfaturadas, como comprovou a CPI do Senado. — Lula (@LulaOficial) August 5, 2022

