Pixabay Uma das cidades mais iluminadas do mundo, Tóquio (Japão), poderá ter de racionar energia

Amanhã (27), o Japão terá, possivelmente, dificuldades com o fornecimento de energia elétrica, em especial na região de Tóquio. O governo japonês pede que as pessoas economizem energia em meio ao verão rigoroso que atinge a capital.

Ao todo, oito municípios de Tóquio , no leste do Japão , terão a reserva energética em 3,7% por meia hora na tarde de segunda-feira, até às 17h no horário local, de acordo com estimativas do Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Uma reserva de 3% é considerada o mínimo exigido para o fornecimento estável de energia.

Em nota, o governo do país diz: "Por favor, economizem energia o máximo possível, desligando luzes que não estão sendo utilizadas, por exemplo. Em especial, o intervalo entre 15h e 18h deverá ser o mais crítico".

O ministério também pediu atenção para evitar episódios de choque de calor com o uso inapropriado do ar condicionado. Mais de 50 pessoas em Tóquio deram entrada no hospital com suspeitas de choque de calor, segundo a rede pública NHK.