Prefeitura de Peixe quer privatizar praia da Tartaruga

A prefeitura de Peixe, cidade no sul do Tocantins, recebe nesta quarta-feira (25) as propostas de concorrência de edital de privatização que concederá à iniciativa privada o direito de explorar economicamente a Praia Tartaruga por um período de três anos.

A remuneração da vencedora se dará exclusivamente pela exploração dos espaços públicos durante a temporada de seca do rio Tocantins, quando surgem as famosas praias turísticas na região. O vencedor será responsável pela produção e exploração dos eventos na temporada entre os meses de junho e agosto.

O edital contempla a exploração da área de estacionamento e também todo a dimensão da praia de aproximadamente 2 mil metros quadrados. De acordo com a prefeitura, as atividades turísticas na região atraem todo ano mais de 100 mil visitantes a cidade.

Os serviços a serem fornecidos pela empresa vencedora compreendem a realização, organização, coordenação e execução de todos os eventos, com fornecimento de seguranças, shows artísticos, alvará de licenças e vigilância sanitária.

