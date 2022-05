Divulgação (Inmet) O Rio Grande do Norte, a Paraíba e o Ceará estão inteiramente encobertos pelo alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão e Alagoas. O relatório diz que as chuvas podem atingir entre 20 e 30 mm/h e até 50 mm/dia, bem como ventos intensos de 40 a 60 km/h.

A escala do comunicado é categorizada como “perigo potencial”. Segundo o Inmet , há baixo risco de corte de energia elétrica , queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Entre as principais recomendações, em caso de rajadas de vento, diz que as pessoas não devem ficar debaixo de árvores, já que há risco moderado de queda e descargas elétricas . Além disso, veículos não devem ser estacionados próximos a torres de transmissão e outdoors. Por fim, deve-se tomar cuidado com os aparelhos eletrônicos ligados à tomada.