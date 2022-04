Divulgação Meca: Arábia Saudita retoma a organização da cerimônia religiosa

A Arábia Saudita anunciou hoje (09) que permitirá que um milhão de muçulmanos estrangeiros participem da peregrinação anual à capital Meca , que é uma cidade considerada sagrada. Será realizada em julho, e é a primeira vez que fiéis poderão participar, desde o início da pandemia de Covid-19.

Há requisitos para a participação. As pessoas devem ser vacinados contra a Covid-19 , ter menos de 65 anos e apresentar um teste negativo para a doença 72 horas antes de embarcar para o país. O ministério responsável pelo evento informou nas redes sociais que, de maneira segura, quer “que o maior número possível de muçulmanos em todo o mundo possa realizar o hajj ".

O hajj é um dos cinco pilares do Islã , que obriga todos os mulçumanos a peregrinar pelo menos uma vez na vida. Trata-se de uma das maiores reuniões religiosas do mundo. Em 2019, o hajj reuniu cerca de 2,5 milhões de pessoas, caindo para um milhão em 2020, decorrente da pandemia. Cerca de 70% dos habitantes do país estão totalmente vacinados.