Em decisão nesta sexta-feira (18), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o bloqueio do Telegram no Brasil . A suspensão do aplicativo foi solicitado pela Polícia Federal, que apontou ao STF o constante descumprimento de ordens judiciais pelo Telegram.

Segundo a PF, o aplicativo tem sido utilizado para a prática de diversos crimes, causada pela dificuldade de identificar seus usuários. O Telegram também foi acusado de "não cooperar com autoridades judiciais e policiais" na investigação sobre o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

Com a determinação, plataformas digitais e provedores de internet devem adotar mecanismos para suspender a utilização do aplicativo. No entanto, o processo ainda está em frase de cumprimento.

A ordem de Moraes foi enviada aos provedores de internet e plataformas que serão responsáveis por aplicar a ferramentas necessárias para o bloqueio do aplicativo e cumprimento da decisão do STF.

As empresas, que estão sendo notificadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), estão sujeitas multa diária de R$ 100 mil caso não sigam a determinação.

