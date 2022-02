foto: EPA Placa pede o fim do avanço das tropas russas na Ucrânia

Vitali Klitschko, prefeito de Kiev, afirmou que a capital ucraniana registrou ao menos cinco explosões no início da noite (horário local). As explosões teriam acontecido da usina elétrica TEC-6, com distância de 3 a 5 minutos.

"Os serviços de emergência estão em andamento. Estamos descobrindo os detalhes", disse ele em um grupo no Telegram. "A situação agora, sem exagero, é ameaçadora para Kiev. A noite, perto da manhã, será muito difícil".

Com o avanço dos russos, pontes e regiões estratégicas da Ucrânia estão sob proteção especial. Pelo Telegram, o prefeito afirmou que os soldados estão "muito perto da capital". Nas redes sociais, a população divulgou vídeos das explosões.

O Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia fez um apelo nas redes sociais para que moradores de Kiev cubram qualquer sinal presente no topo dos arranha-céus. "Esta é provavelmente a rota da aviação para os objetos onde eles podem atingir", disse o órgão.