Nelson Jr./SCO/STF Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Dias Toffoli, Ministro do STF, deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília. O juíz do Supremo foi diagnosticado com um processo alérgico no pulmão, conforme conhecidos de Toffoli. Havia suspeita de Covid-19, mas não demorou muito até descartar a hipótese. Depois de consultas, descansa em casa neste domingo (06).

Não é a primeira vez que Dias Toffoli apresenta problemas de saúde que geraram a necessidade de ir a um hospital. Em 2020, o ministro apresentou episódios de problemas pulmonares. Em maio, chegou a ser levado ao hospital para drenagem de um pequeno abscesso no órgão, e o procedimento havia sido concluído com sucesso.

Então, chegou a apresentar sinais respiratórios que apontavam para infecção pelo novo coronavírus , e ficou internado para monitorização. No entanto, a Covid não se confirmou à época.

Em agosto do mesmo ano, o magistrado foi internado novamente com uma pneumonite alérgica. Dois meses depois, testou positivo para o novo coronavírus. Toffoli apresentou sintomas respiratórios leves e não precisou ser hospitalizado .