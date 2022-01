Divulgação Criança teve que ser levada a Santa Casa de Limeira para exames

Uma criança de cinco anos foi atacada por um cachorro pitbull em Cordeirópolis, na noite de ontem (29) no interior de São Paulo. O animal pertencia à família, e tinha sido adotado há cerca de 40 minutos.

Segundo parentes, o cachorro é dócil, e estava preso no momento em que o ataque aconteceu. A criança teria subido numa escada, perdido o equilíbrio e caído sobre o animal, que reagiu com a mordida na cabeça. As informações são da EPTV Campinas.

Um vizinho presenciou o ataque e ajudou a socorrer a criança. Depois de fazer uma tomografia na Santa Casa de Limeira, ele foi liberada na manhã de hoje e está bem. O animal de dois anos anos foi devolvido ao antigo dono.

Segundo o boletim de ocorrência, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil foram acionados. A Polícia Civil vai investigar se houve alguma irregularidade nos cuidados com o animal.