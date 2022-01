Divulgação Rocha cai sobre rodovia estadual da Bahia. A altura do ocorrido é a região da Chapada Diamantina

Um rocha, que fica em um "paredão" na BA-849, em trecho da cidade de Palmeiras, que fica na Chapada Diamantina, se desprendeu e invadiu a pista, na noite de sábado (8). A prefeitura do município divulgou um pedido de alerta para os motoristas. De acordo com a prefeitura, existe o risco de mais algumas rochas cederem. O órgão afirma que tem tomado medidas para resolver a situação.

Fortes chuvas afetam muitos estados brasileiros, especialmente Minas Gerais, Bahia e São Paulo. Elas promovem forte infiltração de água no solo, provocando os desmoronamentos . O número de pessoas afetadas pelas fortes chuvas que atingiram a Bahia passa de 800 mil. De acordo com a última atualização da Defesa Civil do Estado, são 28.224 desabrigados, 73.032 desalojados, 26 mortos e 520 feridos.

As mortes ocorreram em Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2), Ubaitaba (1) e Belo Campo (1).