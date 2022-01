Pedro Gontijo/Imprensa MG Governador Romeu Zema lamenta o ocorrido e seguirá com o trabalho de resolver o que está envolvido com o acidente

Romeu Zema, Governador de MG, disse na manhã de domingo (9) que as vítimas de Capitólio devem ser indenizadas. Em entrevista à CNN Brasil, afirmou: “é uma área de visitação pública. Vamos dizer que é como se, no Rio de Janeiro, rolasse uma pedra do Pão de Açúcar e atingisse alguém. Neste caso, estamos falando de uma área sob jurisdição da Marinha, talvez. É algo que teremos que analisar”.

“Essas vítimas com certeza têm direito a alguma reparação, mas o responsável não tenho condição de responder agora. Não sei se é uma propriedade privada ou da empresa Furnas. Então, há uma série de interrogações ainda a responder”, completa Zema .

Em decorrência do evento em Capitólio , Zema destacou que a Secretaria de Turismo do estado irá tomar medidas para retomar as atividades do setor e de formas que garantam a segurança nas diferentes condições climáticas . Além disso, afirma reconhecer a importância do turismo .

“O que eu espero é que venha a ser feito um estudo geológico nesses cânions e que fique provado que, pelo menos enquanto não está chovendo, é uma situação segura. Ou, então, que eles sejam visitados com uma distância mínima, que ofereça segurança. Porque é uma região muito bonita, que recebe milhares de turistas por ano e que está estruturada em torno de serviços de hotéis, pousadas e empresas de turismo, que empregam muitas pessoas”, disse.