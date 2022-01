reprodução / Twitter Chuvas intensas e rompimento de barragem comprometem praticamente todas as estradas do estado

O porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas Gerais, inspetor Aristides Júnior, alertou na tarde de hoje (8) que é melhor desconsiderar a hipótese de se fazer uma viagem. Júnior comenta que não tem como indicar qualquer rodovia segura em todo o estado, em decorrência das fortes chuvas.

Além disso, por conta do mau tempo, também desaconselha o uso de rotas alternativas. É possível que amanhã (9) a situação ainda não esteja totalmente resolvida. “Evite viajar. Estão surgindo problemas a todos os instantes em rodovias”, ressalta o policial.

Reprodução/ PF Polícia Federal segue monitorando a situação das estradas e irão manter os canais de comunicação informados

Segundo a PRF , a BR-040 permanece interditada, sem previsão de liberação, depois do transbordamento de um dique da Minas Pau Branco, em Nova Lima, na Grande BH. Aristides informou que somente após vistorias e segurança do local, além da limpeza, a rodovia será liberada.

Com a temporada de chuvas que acompanha o Brasil durante o verão, algumas regiões do país sofrem com as consequências das enchentes. Em dezembro de 2021, além do sul da Bahia, o norte de Minas Gerais também foi atingido pela alta precipitação, deixando milhares de pessoas desabrigadas.