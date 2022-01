Divulgação PRF Desabamento na Dutra deixa desabrigados e interdita a via desde a quinta-feira

O trecho do km 214, da Via Dutra, em Guarulhos (SP), continua interditado neste sábado, em decorrência do desabamento da noite de quinta (6). O asfalto e o solo de duas faixas da pista lateral cederam derrubando postes e caixas d'água das casas do entorno. A concessionária CCR, responsável pela Via Dutra, afirma que o problema foi causado pelas fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

O tráfego da via marginal e da via local continuam sendo desviados para a expressa, sem previsão para a liberação total do trecho. No domingo (9), uma faixa de rolamento da pista lateral deverá ser liberada, segundo a CCR .

Moradores da região relataram ter ouvido estalos vindos da rodovia durante a manhã. À tarde, apareceram as rachaduras, e o asfalto começou a afundar. Com o deslizamento que ocorreu horas depois, o órgão teve de interditar as casas de 12 famílias.

Divulgação PRF Bloqueios de concreto foram colocados pela CCR para isolar a área

Segundo a Prefeitura de Guarulhos , as residências permanecerão interditadas. Na sexta-feira (7), seis famílias foram encaminhadas para um hotel, e neste sábado (8), mais três famílias serão retiradas do local. No total, serão 9 famílias acolhidas sob a responsabilidade da CCR.

O município tinha informado anteriormente que, ao todo, são 12 famílias que, ao todo, recebem amparo. Na manhã de sexta, funcionários da CCR chegaram a resgatar um cachorro dos escombros e, na sequência, foi encaminhado para uma clínica veterinária. Ainda não há sinais de seu dono.