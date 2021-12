Isac Nóbrega/ PR Registro do estrago provocado pelas chuvas em Porto Seguro, em dezembro de 2021

Com as fortes chuvas que vêm atingindo o interior da Bahia desde a última quinta-feira (23), várias cidades da região voltaram a registrar alagamentos e interdições.

De acordo com informações da Defesa Civil , já são 66 cidades em situação de emergência e, segundo a Superintendência de proteção e defesa Civil do Estado (Sudec), já são 4.185 desabrigados e 11.260 desalojados.

Além disso, o volume de feridos subiu para 286 e a população atingida pelas consequências dos temporais no interior do Bahia atinge 378.286. Desse total, 17 morreram. Portanto, segundo a Sudec, as pessoas estão entendendo a necessidade de sair de duas habitações que estão em áreas de risco e procurarem abrigos.

As enchentes que atingem o sul baiano desde meados de dezembro— e que também foram registradas no norte de Minas Gerais — foram provocadas por um ciclone extratropical formado na costa sul do país —o volume de chuvas chegou a 450 mm em Itamaraju.

Leia Também

Leia Também

Na capital baiana também choveu acima do esperado ontem (24). Até amanhã (26) a previsão é de chuvas significativas , com risco para alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas deverão variar entre 23°C (mínima) e 28°C (máxima).

Leia Também

Na segunda-feira (27) a chuva perde a força, mas o fim de ano será marcado por chuvas intensas acompanhadas por trovoadas ocasionadas pela passagem de uma frente fria somada a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (sistema meteorológico do verão, responsável por um período prolongado de chuva frequente e volumosa.

Urgente!🚨

Forte chuva na Bahia causa graves enchentes!

Ibitupa BA a Ibicuí BA estrada interditada, ocorreu um deslizamento...

Infelizmente os moradores da Região, de Ibicuí BA estão preocupados pelas fortes chuvas! #TveBahia #Bahiatv pic.twitter.com/65Nc9ct7yp — Kadu Mavericks🇪🇸🎭 (@edu_jogador) December 25, 2021

Em cidades menores do interior da Bahia, entre as quais Medeiros Neto, Conceição do Jacuípe e Feira de Santana, houve registros de inundações e as prefeituras trabalham no escoamento das águas com maquinários para evitar o acúmulo de água e mais acidentes, entre os quais desmoronamentos.