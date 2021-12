O Antagonista Governo estima que Auxílio Brasil eleve aprovação de Bolsonaro em 20%

Trunfo para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, o Auxílio Brasil de R$ 400 começou a ser pago neste mês de dezembro. A ideia do governo é que a aprovação do presidente retorne ao pico de 37% entre os que ganham até dois salários mínimos e correspondem a 51% do eleitorado. Atualmente apenas 17% desse grupo avalia o governo como "Ótimo ou Bom", informa o Datafolha.

A pesquisa do Datafolha, lançada em setembro, tem números parecidos a de outubro do Ipespe, feitas para a corretora XP Investimentos. Bolsonaro tinha a 39% de aprovação entre a população de menor renda no país, segundo o instituto. O "ruim e péssimo" estava em um patamar mais baixo, de 31%.

O Ipespe divulgou uma pesquisa nova em novembro em que a popularidade de Bolsonaro nesta faixa da população seguia baixa, com apenas 20% de ótimo e bom. E 57% de ruim e péssimo.

Pacote eleitoral não para por aí

Além de bancar o Auxílio Brasil com parcelas de R$ 400 até dezembro de 2022, Bolsonaro também anunciou uma série de benefícios que formam o "pacote eleitoral" , como desoneração da folha de pagamentos por 2 anos, auxílio diesel, aumento para servidores, fundo eleitoral e vale-gás.

Segundo o Relatório de Acompanhamento Fiscal (RAF) da Instituição Fiscal Independente (IFI), órgão ligado ao Senado todas essas medidas juntas devem ter impacto de R$ 21,5 bilhões aos cofres do Tesouro.

Entenda o impacto de cada uma: