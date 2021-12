Reprodução Tríplex do Guarujá atribuído a Lula é arrematado em leilão

O apartamento no triplex do Guarujá atribuído a Lula no âmbito da Operação Java Jato será sorteado em março de 2022, informa a Folha de São Paulo. O sorteamento acontece no dia 30 de março de 2022.



Para concorrer, basta pagar a assinatura de site da plataforma pancadao.com.br , por cerca de R$ 19. O imóvel foi comprado pelo empresário Fernando Gontijo em leilão.

O ganhador vai virar dono do imóvel sem desembolsar um centavo a mais além do preço da assinatura.

Apesar das denúncias feitas pelos procuradores, Lula nunca ocupou o triplex nem teve a propriedade no seu nome.

Gontijo disse à Folha que decidiu comprar o apartamento pela notoriedade que ele adquiriu após a Operação.

"Eu sou um homem de negócios. Com o sorteio na internet, qualquer brasileiro pode acabar como dono do tríplex, o que é, de certa forma, o melhor desfecho que esse imóvel poderia ter, já que ele tem um valor ligado ao desejo, à história recente do nosso país", disse ele à Mônica Bérgamo.