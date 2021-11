Marcelo Camargo/ Agência Brasil Passaporte





Após descobrir que brasileiros têm aproveitado a facilidade de acesso ao México para trabalhar ilegalmente no país ou tentar atravessar a fronteira para os Estados Unidos, o governo mexicano cancelou um acordo com o Brasil e vai voltar a exigir visto. A decisão foi publicada nesta sexta-feira (26) pelo jornal oficial do país.



A nova regra entrará em vigor no dia 11 de dezembro, derrubando o acordo firmado em fevereiro de 2004. De acordo com o G1, a medida já foi comunicada ao governo brasileiro e é temporária.







Ela é adotada em meio ao cenário em que os Estados Unidos apontam crescimento no número de brasileiros que tentam entrar no país de forma ilegal . Autoridades americanas dizem que, entre outubro de 2020 e setembro deste ano, 46 mil brasileiros foram detidos na fronteira com o México. O número é mais que o dobro do registrado em 2019. Naquele ano, 18 mil pessoas foram detidas.