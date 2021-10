Reprodução Erivan dos Santos Jesus trabalhava como motorista de app

RIO - O pastor e motorista de aplicativo Erivan Jesus dos Santos, de 40 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros, nesta sexta-feira, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Policiais militares localizaram a vítima dentro de um veículo, na Rua Joaquim Coelho Álamo, em Agostinho Porto.

De acordo com a PM, os policiais do 21º BPM (São João de Meriti) realizavam patrulhamento no local quando foram alertados por moradores que havia uma vítima no veículo. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou o óbito.

Familiares e amigos da vítima lamentaram a morte em postagens nas redes sociais.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.