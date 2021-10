Reprodução/redes sociais Um dos veículos no acostamento da BR-174 após a batida

Ao menos 11 pessoas morreram em um acidente envolvendo uma van hospitalar e um veículo do tipo SW4 na cidade de Comodoro, no Mato Grosso. A colisão aconteceu por volta das 5h da manhã de hoje na BR-174, a cerca de 677km de Cuiabá.

Segundo informações preliminares da Polícia Civil de Comodoro, a van transportava 11 pessoas. Os pacientes estavam viajando para Vilhena (RO), onde fariam hemodiálise. Uma enfermeira e um paciente sobreviveram.

A SW4 tinha três passageiros, e duas mortes já foram confirmadas, de acordo com o delegado Ricardo Sarte. O grupo vinha no sentido contrário, com destino a Curitiba (PR).

A ocorrência ainda está em andamento. A perícia trabalha no local para determinar as causas do acidente.