Agência Brasil Bento Albuquerque, da pasta de Minas e Energia, pediu que Cacique Cobra Coral desembarcasse em Brasília

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu para que Osmar Santos, o porta-voz de Adelaide Scritori, que incorpora o espírito da entidade Cacique Cobra Coral, desembarcasse em Brasília na última quinta-feira (14) para "fazer chover" e resolver a crise hídrica. Coral afirma ter capacidades de desviar chuvas e de controlar o tempo.

Em entrevista à revista Veja, Osmar Santos disse que ouviu o apelo da equipe técnica do ministério. Ele teria respondido que o Cacique fará, sim, chover.

Em agosto, a médium alertou para os riscos de apagão no país, informa o blog do Noblat. Além disso, afirmou que este sábado seria a "data limite".

“Alguma coisa tinha que ser feita com urgência”, disse Osmar Santos. Foi aí que a reunião foi marcada.

O Brasil enfrenta a pior crise hídrica em 91 anos de monitoramento das bacias hidrográficas do país. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, os reservatórios do sistema Sudeste/Centro-Oeste, que geram 70% da energia do país, operam com 19,59% da capacidade.