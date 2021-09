Reprodução/Agência Senado Marconny Faria

O lobista Marconny Faria mostrou, em seu depoimento na CPI da Covid , ter uma relação próxima com Jair Renan , filho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Ele disse que o camarote no estádio Mané Garrincha em que fez sua festa de aniversário em dezembro do ano passado era de Jair Renan.

Também reconheceu ser seu amigo há dois anos, já tendo apresentado a ele um advogado tributarista com o objetivo de ajudá-lo a abrir uma empresa. Por outro lado, negou ter recebido qualquer benefício por isso ou manter negócios com o filho do presidente.

"Eu apresentei ( Jair Renan ) para um amigo tributarista para formalizar a empresa e fazer as coisas corretas, conforme a lei", disse Faria.

Ele também negou ser lobista, disse não conhecer senadores, nem ter pedido ajuda política dentro do Ministério da Saúde para favorecer a empresa Precisa Medicamentos num processo de compras de testes para Covid. Mas as relações dele com o filho e a advogada de Bolsonaro, Karina Kufa, não passaram despercebidas pelos senadores. Marconny Faria reconheceu ser amigo de Karina.

"A ilegalidade está no que se consegue nas festas. Porque se elucida com muita clareza por que vale a pena contratar Marconny. Marconny disse que não conhece senador, não é advogado, não entende de contrato, não entende da administração pública, mas é um cara que vai para o churrasco com a advogada do presidente, e faz sua festa de aniversário no camarote de propriedade ou aluguel do filho do presidente. O senhor tem mais alguma ligação com Jair Renan?", questionou o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

— Não — respondeu o lobista.

— Já o ajudou em alguma atividade?

— Não.

— Apenas liberou a festa. Conhece há quanto tempo?

— Uns dois anos.

— Isso foi suficiente para ter relação fraterna para fazer festa com ele?

— Sim.



Marconny contou também conhecer Ana Cristina Valle , mãe de Jair Renan e ex-mulher do presidente Bolsonaro, mas disse desconhecer outros integrantes da família Bolsonaro.