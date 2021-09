As placas em inglês ganharam espaço nos atos bolsonaristas deste 7 de Setembro. Nos estados onde houve mobilização em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) , os manifestantes levaram cartazes em outras línguas para dar o seu recado durante os protestos.

Além das placas, os fotógrafos também flagraram símbolos relacionados com outros países, como os Estados Unidos e Israel, e até um homem vestido com roupas similares às de Jacob Chansley, que ficou conhecido por usar uma roupa com chifres e o rosto pintado com as cores da bandeira do país na invasão do congresso em 6 de janeiro.

Acompanhe alguns dos registros:

Maurício Pingo/O Globo Manifestante no ato pró-Bolsonaro no Rio de Janeiro













O povo está mandando seu recado na avenida Paulista. #7deSetPelaLiberdade pic.twitter.com/MlhBPkKCCx — Diego Garcia⚡🇧🇷 (@dimacgarcia) September 7, 2021

Filipe Bispo/FotoArena/O Globo Manifestante em ato pró-Bolsonaro no Pará

Marcos Corrêa/Presidência da República Manifestantes no ato pró-Bolsonaro em Brasília