Divulgação/Planalto/Marcos Corrêa/PR Protesto a favor do presidente Jair Bolsonaro e contra as instituições democráticas

Quem nunca tinha lido a expressão 'flopou' ficou surpreso com a palavra entre os assuntos mais comentados do dia durante os atos convocados pelo presidente Jair Bolsonaro neste 7 de Setembro.

Segundo o Tweeetdeck, a hashtag #flopou entrou no topo das mais usadas durante a tarde, e se referia aos eventos que não tiveram a dimensão desejada pelos organizadores. "Flopar" é uma versão aportuguesada da expressão em inglês "flop", que significa, literalmente, fracasso.

No Google Trends, que mapeia as tendências de busca, o pico de pesquisas sobre a gíria aconteceu ainda durante a tarde, enquanto muitos dos atos ainda estavam acontecendo, e apoiadores e opositores divergiam sobre o sucesso da empreitada bolsonarista nas redes sociais. Entre as buscas relacionadas, apareceram os termos "o que é flopar", e "flopada significado".

Oposição ao governo Bolsonaro, o senador Randolfe Rodrigues foi um dos que utilizou o termo no Twitter. "Flopou", postou, por volta das 14h. Para rebater o político, apoiadores do presidente postaram fotos e vídeos das manifestações.