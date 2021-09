Reprodução Foto de bolsonaristas ao lado de morador em situação de rua em Brasília viraliza

O feriado de independência do Brasil, que ocorre nesta terça-feira (07) foi marcado, em Brasília, pelos atos contrários e favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) . Entre as declarações do mandatário e as diversas imagens de aglomerações, uma em específico viralizou nas redes sociais. A de um morador em situação de rua, no chão, com apoiadores do governo ao lado.

Manuela d'Ávila, ex-deputada federal e candidata a vice-presidente da República nas eleições de 2018, criticou a naturalização da "violência", "pobreza" e ressalou que busca "desenvolvimento" e "justiça".

Brasil, 7 de setembro.



Eles naturalizam a violência e a pobreza.



Nosso grito é com os excluídos.



Nosso grito é por democracia, desenvolvimento, justiça. pic.twitter.com/vYheS4E0Qu — Manuela (@ManuelaDavila) September 7, 2021





A imagem, registrada pela repórter Sarah Teófilo, da Rede Record, provocou muitos questionamentos em sua publicação. O usuário @juninhopadaleck questionou o "espanto" com a imagem: "A fome e a pobreza são novidades no país?"

Pq o espanto?! A fome e a pobreza são novidades no país? Um país que sempre sofreu nas mãos de corruptos não deveria ser o paraíso né?! É tão simples. E vc o que tá fazendo pra mudar essa HISTÓRIA?! POIS É! Eu sei... — Juninho Padaleck 🎶🎹 (@juninhopadaleck) September 7, 2021





Já @marceloalves_ds reiterou que "cidadãos de bem, que ignoram, não ligam e não acolhem pessoas em situação de extrema vulnerabilidade" mostra "de que lado eles estão".

A luta pela independência, de cidadãos de bem, que ignoram, não ligam e não acolhe pessoas em situação de extrema vulnerabilidade... Isso já mostra claramente de que lado eles estão, caso alguém ainda duvide... — Marcelo⃤ (@marceloalves_ds) September 7, 2021