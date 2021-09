Prefeitura de Cerro Grande do Sul/Divulgação Gilmar João Alba (PSL)

A Polícia Federal, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, cumpre na tarde desta segunda-feira mandados de busca e apreensão na casa do prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar Alba (PSL) , flagrado com R$ 505 mil no Aeroporto de São Paulo. As informações são da Veja.

Conhecido como 'Gringo', Gilmar Alba foi eleito com mais de 2 mil votos. O dinheiro foi encontrado em uma caixa de papelão durante a inspeção pelo aparelho de raio-x. De acordo com a PF, ele disse que não sabia o valor transportado, depois, afirmou que carregava R$ 1,4 milhão.

O presidente da CPI da Pandemia, Omar Aziz, despachou uma denúncia de possível utilização da quanti apara financiar os atos bolsonaristas marcados para amanhã, feriado da Independência.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Alba afirmou que "bota dinheiro onde quiser". "Eles [a PF] dizem o que querem. Eu boto o dinheiro onde quiser, na caixa de papelão, no sapato, é meu", disse.

Enquanto o senador Humberto Costa (PT-PE) disse ter indícios de que o dinheiro seria utilizado para financiar atos antidemocráticos, Alba afirmou que o valor fazia parte do seu patrimônio e que foi declarado à Receita Federal. O prefeito também disse que andava com o dinheiro em "busca de oportunidades de negócios".

"Esse dinheiro eu ando para oportunidade de negócios. E como é declarado e diz na Receita que declarado anda em qualquer parte do Brasil, então eu ando com meu dinheiro para onde eu quiser", destacou, sem dizer quais seriam esses negócios.

A PF apreendeu o valor e instaurou um processo invesgativo para saber a sua origem.