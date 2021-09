Reprodução/TV Globo Incêndio atinge área de conservação ambiental em Belo Horizonte

Focos de incêndio nesta segunda-feira (06) atingem o Parque Nacional da Serra do Gandarela, uma área de conservação ambiental na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros, que foi notificado por volta das 10h25, informou que o fogo começou às margens de um trecho da Estrada Real no distrito de Honório Bicalho, e há suspeita de incêndio criminoso.

Segundo a corporação, testemunhas disseram que uma pessoa teria passado às margens da via ateando o fogo, mas o suspeito ainda não foi identificado.

Os bombeiros informaram haver mais cinco focos de incêncido em pontos distintos no parque. Até o momento, quatro militares atuam no combate às chamas.





Desde domingo, no Centro-Sul de Belo Horizonte, brigadistas trabalham no combate ao fogo que atingiu o Parque das Mangabeiras, também uma área de preservação ambiental. Entre a noite de sexta-feira e a manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros informou que registrou cerca de 300 chamados de incêndios em vegetação na Região Metropolitana do estado, conforme noticiou o G1.