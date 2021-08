Reprodução Instagram Eduardo Paes é visto em roda de samba no rio

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, foi visto em uma roda de samba na noite deste sábado (21), um dia após anunciar que poderia tornar mais restritivas as medidas para conter o avanço da variante Delta na cidade. O Rio teve a pior semana em número de casos deste ano e segue em ascensão quanto ao contágio pela 2ª semana.



O Rio é o "epicentro" da variante Delta no país, vista como mais letal e de contágio mais acelerado. Paes apela para o Ministério da Saúde por mais vacinas.

"A gente tem que se tocar que a coisa está quente no Rio, especialmente no Rio (capital). Essa variante nova começou pela cidade do Rio. Não podemos permitir que os casos se agravem e terminem em óbitos", disse na apresentação do boletim epidemiológico nesta sexta-feira.

"Nosso apelo aos cariocas: havendo aumento de agravamentos, podemos voltar a tomar novas medidas restritivas.", completou.

O Rio está com 95% dos leitos de UTI ocupados e uma média de 775 internações semanais por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) desde meados de junho, segundo dados da rede pública municipal.

Veja:

Reprodução Eduardo Paes frequenta roda de samba no Rio

















O estabelecimento, no Morro da Conceição, região central do Rio, postou uma foto do prefeito com a legenda: "quando o prefeito da sua cidade chega no seu restaurante... Aceitaaa".



O prefeito até agora não se posicionou.





















Você viu?