A Polícia Federal disse nesta sexta-feira, 20, ao ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), que pretende realizar novos depoimentos no inquérito que investiga se o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tentou interferir na autonomia da corporação, conforme relatado pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro.

Em ofício encaminhado ao ministro pelo delegado Felipe Alcântara, que foi mantido à frente das apurações por Moraes, a realização de novas oitavas é necessária para a "imediata retomada" da tramitação do inquérito.

No documento, a PF questiona se perguntas ou reperguntas poderão ser feitas por parte não apenas do Ministério Público Federal, como também dos advogados dos investigados quando os novos depoimentos forem prestados. O delegado, porém, não informa quem serão os novos ouvidos.

Em julho, Moraes determinou a imediata retomada da regular tramitação do inquérito, independentemente do julgamento do recurso de Bolsonaro sobre o formato do depoimento que prestará à PF — se por escrito ou presencialmente. O julgamento do recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União, está marcado para o próximo dia 29 de setembro.

A AGU defende que o presidente tem a prerrogativa de prestar depoimento por escrito. O antigo relator do caso, ministro Celso de Mello, porém, já havia votado a favor do depoimento presencial de Bolsonaro.

Bolsonaro tem direito a não prestar depoimento, mas decisões anteriores dos ministros Celso de Mello e Alexandre de Moraes determinaram que, caso ocorra, a oitiva tem de ser presencial. Em novembro, o presidente afirmou ao STF abrir mão do seu depoimento caso ele não aconteça por escrito. Moraes assumiu a relatoria do caso após a aposentadoria de Celso de Mello.

No último dia 20 de julho, o ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito por mais 90 dias tendo em vista a necessidade de prosseguimento das investigações.