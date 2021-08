Reprodução Casal foi assassinado dentro do carro

Um casal foi morto por pistoleiros enquanto estavam dentro de um carro, perto de Laguna Punta Porã, na cidade de Pedro Juan Caballero, fronteira do Paraguai, na noite desse domingo (15).

Marcos Esquivel Gon, de 32 anos, e Lorena Concepción Areco Gauto, de 30, foram atingidos por tiros que quebraram os vidros do veículo e vieram do lado do motorista. Muitas cápsulas de calibre 9 milímetros foram apreendidas no local pelos peritos da Polícia Nacional do Paraguai.

Ainda não há mais detalhes sobre o assassinato. A polícia já solicitou imagens das câmeras de segurança, que irão para investigação.

Nas últimas semanas, ao menos cinco assassinatos recentes chamaram a atenção dos moradores da cidade paraguaia, vizinha da brasileira Ponta Porã (MS).

Além da violência, os crimes possuem outra coisa em comum: bilhetes com mensagens referentes a um grupo de extermínio autointitulado "Justiceiros da Fronteira" — organização criminosa que, supostamente, faz "justiça com as próprias mãos" e mata pessoas com antecedentes criminais.