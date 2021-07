Reprodução Prefeito do RJ volta atrás e diz que não terá grandes eventos em setembro

RIO - Um dia após ter anunciado durante entrevista à impensa um novo plano de flexibilização das medidas de restrição no Rio, o prefeito Eduardo Paes afirmou em suas redes sociais que a cidade não terá grandes eventos este ano.

Nessa quinta-feira, no anúncio feito por Paes, foram exibidos slides prevendo "eventos em polos gastronômicos" entre os dias 2 e 5 de setembro de 2021.

Paes a postagem no início da tarde desta sexta-feira e começou o texto afirmando estar fazendo esclarecimentos em relação ao plano de abertura. "O feriado é em 2022, e não em 2021. Não teremos grande evento nenhum em setembro", escreveu ainda.

Nessa quinta-feira, durante entrevista à imprensa, Paes lançou o plano de flexibilização, em etapas, batizado de "Rio de Novo, um ano de reencontros" e anunciou medidas para o período entre os dias 2 e 5 de setembro deste ano, uma delas ponto facultativo no dia 3. Ele também anunciou que planeja criar um feriado municipal no dia 2 de setembro, intitulado "Dia do Reencontro", para entrar no calendário da capital a partir de 2022.

De acordo com os dados divulgados durante a entrevista dessa quinta-feira, a primeira etapa de flexibilização, prevista para começar no dia 2 de setembro deste ano, prevê a liberação de eventos em ambientes abertos, mas com máscaras.

Os estádios serão reabertos com 50% da ocupação exclusiva para pessoas com esquema vacinal completo. Na data, espera-se que 45% da população adulta estejam imunizados com as duas doses.

— A gente quer fazer um ano de celebração do fim da pandemia. É fundamental que as pessoas continuem se cuidando, termos uma alta cobertura vacinal em pessoas acima de 60 anos e com comorbidades — frisou Paes durante a entrevista.

A prefeitura também lançou datas de eventos a partir de setembro para "fazer um ano de celebração". Ruas serão fechadas e haverá DJs ao longo da orla.

— Tudo em lugar aberto — afirmou Paes.