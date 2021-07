Reprodução Twitter Mulher presa em Porto ALegre (RS) por protestar contra Bolsonaro

Uma mulher foi presa nesta tarde protestando contra o presidente Jair Bolsonaro em Porto Alegre (RS). Segundo manifestantes ao redor, ela estaria sendo levada pela Brigada Militar após bater panelas .



Bolsonaro está na capital gaúcha para mais uma motociata . Foi durante esse encontro que a mulher decidiu protestar contra o chefe do Executivo federal.

Segundo Daniela Lima, da CNN, a PM do RS diz que a mulher de 47 anos tentou chutar motociclistas. Isso em nota oficial. Fontes presentes afirmam que isso não aconteceu.

O governador Eduardo Leite confirmou a versão dos policiais. "Relatos são que a manifestante foi abordada e solicitada por diversas vezes a se afastar do leito da via, de forma a evitar acidente. Apesar das tentativas de afastar a mulher, ela desobedeceu a ordem, desacatou as PMs que a abordaram, tentou chutar motociclista e manteve ameaças", disse em nota.

Segundo a Revista Fórum, durante a manifestação, o presidente atacou o governador Eduardo Leite, que recentemente se declarou homossexual. Bolsonaro ouviu de um apoiador: “Oh, Bolsonaro, nosso governador não é gaúcho, rapaz”. O presidente, então, respondeu: “Aqui é terra de cabra macho”, arrancando aplausos dos seguidores, na maioria homens.

Você viu?

Veja o momento da prisão

ABUSO POLICIAL! Uma cidadã de Porto Alegre acabou de ser PRESA por bater panela, enquanto acontecia a motociata de Bolsonaro!

Isso é um absurdo! É repressão ao direito de manifestação! Acabei de conversar com pessoas que presenciaram o fato e estamos vendo como auxiliar! pic.twitter.com/h2CtL2HBqe — Matheus Gomes (@matheuspggomes) July 10, 2021









Urgente! A polícia prendeu uma pessoa que BATIA Panela contra bolsonaro agora em Porto Alegre, dois dias depois de prender um cozinheiro. pic.twitter.com/Evz9YJ6DvR — Manuela (@ManuelaDavila) July 10, 2021