O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), deve autorizar a prorrogação da CPI da Covid na próxima terça-feira, 13 de julho. A decisão, que dá mais três meses aos trabalhos da CPI , foi comunicada aos integrantes da comissão.

Com prazo inicial de 90 dias, a comissão tinha previsão de terminar em 7 de agosto. Segundo o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ainda não há definição sobre quando acontecerá o recesso parlamentar .

Os membros da CPI vinham pressionando pela prorrogação. O vice-presidente da CPI da Covid, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), reuniu 27 assinaturas de senadores para o pedido, número suficiente para prorrogar os trabalhos do colegiado.

De acordo com parlamentares do bloco, apesar de o requerimento prever a ampliação das atividades por mais 90 dias, é possível que o prazo adicional seja reduzido para 60 ou até 30 dias se as investigações avançarem com celeridade.