O ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, parabenizou nesta quarta-feira (21) a aprovação do nome de Cristiano Zanin para ocupar uma vaga no STF. A indicação do advogado foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e recebeu o aval do Senado.

"Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela merecida aprovação no Senado Federal. Tenho absoluta certeza de que o Brasil ganhará com sua atuação competente e corajosa em nossa Suprema Corte”, escreveu Moraes em seu perfil no Twitter.

O ministro Luís Roberto Barroso também usou as redes sociais para demonstrar apoio a aprovação de Zanin.

“Parabenizo Cristiano Zanin, agora colega e ministro da Suprema Corte, pela aprovação de seu nome. Sempre atuou com elevada qualidade profissional e tenho dele a visão de advogado sério, competente e ético mesmo diante de adversidades. Dou-lhe as boas-vindas”, comentou o magistrado.

Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça também usaram as redes sociais para parabenizar a aprovação do advogado.

"É com satisfação que recebi a aprovação pelo Senado da República, por larga margem de votos, do nome do indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal, Dr. Cristiano Zanin, que com certeza somará ao STF com todo seu brilho, inteligência, capacidade e sua lhaneza. Com certeza será um grande ministro do STF, honrando a Corte e honrando o Brasil”, falou Toffoli.

"Parabéns ao Ministro Cristiano Zanin pela aprovação no Senado. Trata-se de um jurista preparado e que tem muito a contribuir com o Sistema de Justiça em nosso país”, escreveu Mendonça.

“Parabenizo o Ministro Cristiano Zanin por sua aprovação pelo Senado Federal e desejo muito sucesso no desempenho da magistratura no STF”, declarou Nunes Marques.

Zanin e sua aprovação na CCJ

O advogado foi sabatinado pela CCJ do Senado nesta quarta e, após receber o aval da comissão ,teve votos suficientes do plenário para se tornar ministro do Supremo Tribunal Federal, ocupando o lugar deixado por Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.

Zanin assumirá a cadeira na Suprema Corte nos próximos dias. Ele deverá herdar mais de 500 processos que estavam sob a relatoria de Lewandowski.

Quem é Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Ele é especialista em processo civil e lecionou na Faculdade Autônoma de Direito (FADISP), em São Paulo.

Nascido em Piracicaba, Zanin é casado e tem três filhos. Tem perfil considerado discreto e republicano pelos aliados.

O advogado ganhou notoriedade por ter participado da defesa do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a Operação Lava Jato. Ela atua em defesas do petista desde 2013, de forma conjunta com os advogados criminalistas José Roberto Batochio e Luiz Felipe Mallmann de Magalhães.





