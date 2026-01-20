Daniel Torok | Casa Branca Convite de Trump a Lula foi para integrar órgão internacional

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, afirmou o convite a Lula para integrar o 'Conselho da Paz', na Faiza de Gaza. A afirmação do chefe de Estado norte-americano foi dada durante coletiva de imprensa na Casa Branca.

O Itamaraty, entretanto, não confirmou se o mandatário brasileiro aceitará o convite. Durante a entrevista, o presidente dos EUA ainda teceu elogios à Lula: “Eu gosto dele".

O 'Conselho da Paz' foi criado por Trump com objetivo de supervisionar a Faixa de Gaza, e auxiliar na reconstrução da área, que foi devastada após uma série de ataques militares de Israel.

De acordo com a iniciativa, o órgão internacional pretende "promover a estabilidade, restaurar a governança confiável e legítima e assegurar a paz duradoura em áreas afetadas e ameaçadas por conflitos”.

Além de Lula, também foram convidados:

O presidente da Argentina Javier Milei;

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer;

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan;

O presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi;

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney.





O convite é considerado como uma tentativa de retomar as relações entre os EUA e o Brasil, em meio a uma entrave internacional com potenciais econômicas e políticas, e a imposição de tarifas sobre produtos brasileiros, determinada em 2025.