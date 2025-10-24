Isac Nóbrega/PR No vídeo, o senador disse estar revoltado com o que chamou de distorção de suas declarações

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (24) que parte da imprensa brasileira “defende traficantes”. A declaração foi feita em vídeo publicado nas redes sociais, em resposta às críticas recebidas após ele sugerir que os Estados Unidos deveriam auxiliar no combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro.

No vídeo, o senador disse estar revoltado com o que chamou de distorção de suas declarações.

Segundo ele, veículos de comunicação interpretaram de forma equivocada sua publicação anterior, feita na quinta-feira (23), em que convidava autoridades americanas a atuarem contra o crime organizado no Brasil.

“Uma parte da imprensa, que já tem má vontade com a gente e adora defender traficante de drogas, inventa que eu estou defendendo que se taque bombas na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro” , afirmou.





Flávio Bolsonaro também relacionou o tráfico de drogas à violência urbana, argumentando que o dinheiro do crime financia armas usadas em assaltos e homicídios.

“Eu fico revoltado com essa defesa de traficantes, porque eu sei que é o dinheiro desses caras que é usado para comprar a pistola que vão apontar para a nossa cabeça no sinal de trânsito para ser assaltado no Rio de Janeiro” , disse.

Na sequência, o parlamentar acrescentou: “É esse dinheiro que é usado para comprar os fuzis que matam nossos policiais, que impõem uma lei paralela em várias comunidades no país inteiro.”

Ele encerrou o vídeo afirmando que não suporta mais “ver heróis presos ou um cemitério e um monte de bandidos soltos mandando no país”.

Posição de Flávio Bolsonaro

Foto Lula Marques/ Agência Brasil Senador Flávio Bolsonaro (PL)





A reação do senador ocorreu um dia depois da publicação que gerou controvérsia.

Na quinta-feira (23), Flávio Bolsonaro havia comentado uma postagem do secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, sobre a destruição de barcos usados por traficantes no Caribe.

O senador escreveu: “Que inveja! Ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, inundando o Brasil com drogas. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas?” .

O comentário fazia referência a uma operação americana realizada na quarta-feira (22), quando o governo de Donald Trump ordenou o bombardeio de um barco suspeito de tráfico no Oceano Pacífico, ação que resultou na morte de três pessoas.