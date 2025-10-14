Reprodução/Youtube Alexandre de Moraes concedeu liberdade provisória a réu do 8 de janeiro

A liberdade provisória concedida a Divanio Natal Gonçalves, réu por associação criminosa e incitação ao crime nos atos de 8 de janeiro, foi determinada nesta terça-feira (14) pelo ministro Alexandre de Moraes após a constatação de erro judicial.

O STF (Supremo Tribunal Federal) reconheceu que a prisão preventiva decretada no ano passado ocorreu devido a uma falha na comunicação entre varas judiciais da comarca de Uberlândia, interior de Minas Gerais, responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao acusado.

Veja mais: Dino e Moraes votam para condenar Bolsonaro e outros réus



Divanio havia sido preso preventivamente em setembro do ano passado, após o juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia informar ao STF que o réu não estava comparecendo às apresentações semanais nem havia instalado a tornozeleira eletrônica.

A decisão se baseou nessas informações, levando à determinação de sua prisão. O mandado foi cumprido em abril deste ano, quando também ocorreu a audiência de custódia, sem registro de irregularidades naquele momento.

Meses depois, a nova defesa de Divanio apresentou documentação indicando que o réu cumpria as medidas cautelares, mas sob a supervisão da Vara de Violência Doméstica e de Precatórios Criminais da mesma comarca, e não na Vara de Execuções Penais, onde o comparecimento deveria ter sido registrado.

Segundo os advogados, o réu assinava presença semanalmente no fórum local, ainda que sem receber comprovante do servidor responsável.

Diante das evidências de erro processual, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, manifestou-se favoravelmente à revogação da prisão preventiva e ao restabelecimento das medidas alternativas anteriores.

Em sua decisão, Moraes destacou a necessidade de compatibilizar o direito à liberdade com a segurança jurídica e considerou não haver mais elementos que justificassem a manutenção da prisão.

Réu deixou prisão

Reprodução/TV Justiça Ministro Alexandre de Moraes





Com a decisão, Gonçalves deixou o Presídio Professor Jacy de Assis, em Uberlândia, mediante o cumprimento das mesmas restrições determinadas em 2023.

Ele está proibido de sair da comarca sem autorização judicial, deve usar tornozeleira eletrônica, comparecer semanalmente ao juízo competente e entregar seus passaportes.

Moraes também determinou o cancelamento de eventuais registros de armas e a proibição do uso de redes sociais e de contato com outros investigados.

O ministro ordenou que o juízo responsável envie relatório circunstanciado sobre a fiscalização das medidas cautelares e encaminhou cópias da decisão à Polícia Federal, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Exército, para cumprimento das determinações relativas a passaportes e registros de armas.