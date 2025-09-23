José Cruz/Agência Brasil O episódio envolveu parlamentares da oposição, principalmente bolsonaristas

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados encaminhou nesta terça-feira (23) ao Conselho de Ética pedidos de suspensão de três deputados e censura escrita para outros 14, por participação no motim ocorrido em agosto.

O episódio envolveu parlamentares da oposição, principalmente bolsonaristas, que ocuparam fisicamente a Mesa Diretora e impediram o presidente Hugo Motta (Republicanos) de comandar as sessões por cerca de 30 horas.

O corregedor Diego Coronel (PSD) recomendou a suspensão de Marcos Pollon (PL) por 120 dias, sendo 90 dias por declarações difamatórias contra Motta e 30 dias pela obstrução da cadeira.

Marcel van Hattem (Novo) e Zé Trovão (PL) receberam recomendação de 30 dias de suspensão cada, por obstrução física à presidência.

Outros 14 deputados, incluindo Nikolas Ferreira (PL) e Sóstenes Cavalcante (PL), foram indicados a censura escrita por participação no motim.





O motim

O motim teve início em 5 de agosto, quando deputados do PL, PP e Novo ocuparam a Mesa da Câmara e tentaram pressionar pela aprovação de medidas como anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Marcel van Hattem e Marcos Pollon foram os últimos a liberar a cadeira para Hugo Motta, enquanto Zé Trovão tentou criar uma barreira física contra o retorno do presidente. A Mesa Diretora recebeu 14 representações de deputados por quebra de decoro e obstrução.

A decisão da Mesa Diretora acolheu integralmente o parecer da Corregedoria. O processo de suspensão seguirá para análise no Conselho de Ética, que poderá acatar, rejeitar ou alterar as punições.

Caso aprovado pelo Conselho, os mandatos suspensos precisarão de confirmação em votação aberta no plenário da Câmara. As censuras escritas serão analisadas diretamente pela Mesa, por maioria simples.

Portal iG entrou em contato com a Câmara dos Deputados, mas não obteve posicionamento até a publicação desta reportagem. Caso se manifeste, a matéria será atualizada.