O ministro Flávio Dino foi eleito presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (23) durante sessão do colegiado.

A escolha ocorreu por aclamação, seguindo o rodízio regimental que determina que o presidente seja o ministro mais antigo da turma que ainda não ocupou o cargo, com mandato de um ano. Dino sucede o ministro Cristiano Zanin, cujo mandato se encerra em 1º de outubro.

Dino integra a Primeira Turma desde sua posse em fevereiro do ano passado, ao lado de Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia. A turma é responsável por julgar ações penais e civis de menor complexidade, além de inquéritos sensíveis.





Como presidente, Dino coordenará os julgamentos finais da chamada "trama golpista", que envolve 23 réus em três núcleos, com conclusão prevista ainda para este ano, antes do início do período eleitoral de 2026.

Ele também terá papel em análises sobre o assassinato de Marielle Franco, omissões da PM-DF nos atos de 8 de janeiro e transparência em emendas parlamentares.

Quem é Flávio Dino?

Flávio Dino votou em julgamento de Bolsonaro na Primeira Turma





Nascido em São Luís (MA), Dino é advogado, ex-juiz federal e ex-governador do Maranhão entre 2015 e 2022, pelo PCdoB. Foi ministro da Justiça em 2023, durante o governo Lula, e eleito senador pelo Maranhão em 2022.

Ele foi indicado ao STF em novembro de 2023 para a vaga de Rosa Weber e tomou posse em fevereiro do ano passado.